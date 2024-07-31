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Мадуро изъявил желание подраться с Маском (видео)

Мадуро изъявил желание подраться с Маском (видео)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телевидения вызвал американского бизнесмена Илона Маска на бой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В Венесуэле после президентских выборов продолжаются протесты – оппозиция не согласна с результатами. Протестующих поддержал Илон Маск, который называет Мадуро «диктатором» и обвиняет в украденных выборах.

Так, бизнесмен писал: «Мадуро, уходи! Мир ждет, когда вы признаете поражение после многих лет социализма, страданий и упадка».

В ответ Мадуро вызвал миллиардера на бой в эфире национального ТВ, потребовав назначить время и место. Маск уже согласился, но отметил, что Мадуро, по его мнению, все же испугается.

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