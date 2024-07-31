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Поцелуй Макрона с министром вызвал переполох в обществе (фото)

Поцелуй Макрона с министром вызвал переполох в обществе (фото)

Нескромный поцелуй президента Франции Эммануэля Макрона с министром спорта Амели Удеа-Кастера вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Одни считают, что в этом нет ничего необычного для европейцев, другие же нашли повод для шуток и теорий.

На фото глава Франции крепко сжимает руку министру, а Удеа-Кастера обхватывает рукой шею политика и целует её. На полнокадровом снимке видно, что премьер Франции Габриэль Атталь отводит взгляд от происходящего.

Английская газета The Telegraph отмечает, что поцелуй «вызвал переполох», а французский журнал Madame Figaro называет инцидент «странным» и обвиняет министра в попытке привлечь к себе внимание.

Макрон и Удеа-Кастера — ровесники. При этом оба политика находятся в браке. Президент Франции уже 17 лет женат на Брижит Макрон. Его коллега Амели в свою очередь 18 лет замужем за финансистом Фредериком Удеа.

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