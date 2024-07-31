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Бывший жених Бузовой раскрыл неприглядную правду о ней

Бывший жених Бузовой раскрыл неприглядную правду о ней

Бывший жених Ольги Бузовой, с которым она начала встречаться после ТВ-шоу «Замуж за Бузову», впервые рассказал о крахе их романа. Денис Лебедев раскрыл публике много неприглядных моментов, при этом заявив, что относится к звезде «с теплотой».

Лебедев намекнул на проблемы Ольги с алкоголем.

«Это проблема. Мы же с ней пили каждый день вино. Она не пьет крепкий алкоголь, не употребляет наркотики, но каждый день мы пили вино», — приводит «Лайф» его слова.

Также экс-жених Бузовой рассказал, что звезда якобы испытывала финансовые трудности и просила помощи: «Она попросила, и я ей дал на жизнь». Кроме того, Лебедев уличил экс-возлюбленную в частых срывах и скандалах и предположил, что у неё есть «незакрытые гештальты по поводу мужчин».

Ну и «добить» Бузову он решил признанием, что она «пустая» женщина, которая не нужна ни одному мужчине.

«Она как женщина в этом плане пустая. Я никого не осуждаю, но женщина должна отдавать свою энергию, своё время, а когда ты смотришь на свою любимую по телеку и сам себе обед кашеваришь – ну нафиг!» — заявил бывший возлюбленный певицы.

При этом Лебедев признаёт, что пара рассталась не по-человечески, но он подчеркнул, что к Ольге у него остаются «тёплые, дружеские, человеческие чувства».

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