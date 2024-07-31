Москвички объявили «охоту» на сперму Павла Дурова

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В московских клиниках ЭКО случился настоящий аншлаг после информации о «волшебном» семени основателя Telegram Павла Дурова. Женщины толпятся в очередях по несколько часов, чтобы выбрать анкету, максимально совпадающую с параметрами бизнесмена, сообщает Mash.

Потенциальные мамы разбирают интервью Дурова и сопоставляют данные с анкетами клиник. Наиболее хитрые предлагают медсёстрам деньги за «стопроцентный материал Дурова». Во многих клиниках тоже не сидят без дела: анкеты мужчин, хоть немного похожих на предпринимателя, подорожали с 20 до 100 тысяч рублей. Однако гарантий не даёт ни один врач.