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Долина о прощании с Магомаевым: «Как же я жалею»

Долина о прощании с Магомаевым: «Как же я жалею»

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что до сих пор жалеет о своем отсутствии на прощании с народным артистом СССР Муслимом Магомаевым. Об этом она рассказала в интервью блогерше Лилии Абрамовой.

Она назвала Магомаева новым типом артиста для СССР.

«Это тот человек, которого ждали много-много лет, который совмещал в себе так много стилей и так чувствовал каждую песню, которую пел, и так умел этим голосом рассказать любую историю, что зрители сразу ему доверяли», — вспоминает Долина.

В детстве Долина часто слушала пластинки Магомаева, а повзрослев, смогла познакомиться с ним на концерте. Артист удивил ее, признавшись, что знает и любит ее творчество, а после пригласил на день рождения. Услышав приглашение по телефону, певица «потеряла дар речи». В 2008 году она не смогла прийти на прощание с артистом.

«Как же я жалею! Он очень в моей жизни много значил», — сказала Долина, не скрывая слез.

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