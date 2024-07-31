Сын Джоли и Питта попал в ДТП и повредил голову

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Приёмный сын голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта 20-летний Пакс попал в аварию. Парень ехал на электровелосипеде и влетел в машину на одной из улиц Лос-Анджелеса.

Молодой человек нарушил ПДД и проехал на красный, уточняет TMZ. Причём в момент ДТП на нём не было шлема. В результате наследник артистов получил травму головы, также он сообщил о боли в бедре.

Пакса доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное. При этом есть опасения небольшого кровоизлияния в мозг. К слову, водитель машины, в которой врезался Пакс, не скрылся, а помог пострадавшему до приезда скорой.

Напомним, у бывших супругов помимо Пакса есть ещё пятеро детей. Это 22-летний Мэддокс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло, а также 16-летние близнецы Нокс и Вивьен.