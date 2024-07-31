В Париже на пир в честь Карла III потратили около 830 тысяч евро

85 Просмотров

Во время визита в Париж ужин короля Британии Карла III стал одним из самых больших расходов Елисейского дворца за 2023 год, сообщает Politico.

Расходы Елисейского дворца, включающие в себя дипломатические и президентские обязанности, администрацию, персонал, безопасность и управление имуществом, составили 125 миллионов евро, что привело к дефициту бюджета в 8,3 миллиона евро.

Наибольшими затратами стали ужины во время приема короля Великобритании Карла III и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

На пире по случаю визита Карла III, который устроили в Версале – исторической резиденции французских монархов – было приглашено около 160 гостей. Этот изысканный ужин, включавший деликатесы вроде лобстера и эксклюзивные вина, стоил Елисейскому дворцу почти 475 тысяч евро, из которых более 165 тысяч евро ушло на кейтеринг и более 40 тысяч евро на вино.

Отдельным пунктом, приведшим к значительным убыткам, стали отменены из-за изменения планов поездки. Таким образом, было потрачено около 830 тысяч евро.