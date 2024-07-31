США способствуют разрыву отношений между Ереваном и Москвой |
Израиль ударил по Бейруту: убит командир «Хезболлы», десятки раненых (обновлено, фото, видео) |
Франция не хочет «отпускать» Алжир |
«Карабах» разгромил «Линкольн» (фото, видео) |
Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона |
Баку приветствует содействие США прогрессу в отношениях Азербайджан-Армения |
Амирбеков заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией |
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном |
Пезешкиан принес присягу (видео) |
Главное Странности

В Париже на пир в честь Карла III потратили около 830 тысяч евро

В Париже на пир в честь Карла III потратили около 830 тысяч евро

Во время визита в Париж ужин короля Британии Карла III стал одним из самых больших расходов Елисейского дворца за 2023 год, сообщает Politico.

Расходы Елисейского дворца, включающие в себя дипломатические и президентские обязанности, администрацию, персонал, безопасность и управление имуществом, составили 125 миллионов евро, что привело к дефициту бюджета в 8,3 миллиона евро.

Наибольшими затратами стали ужины во время приема короля Великобритании Карла III и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

На пире по случаю визита Карла III, который устроили в Версале – исторической резиденции французских монархов – было приглашено около 160 гостей. Этот изысканный ужин, включавший деликатесы вроде лобстера и эксклюзивные вина, стоил Елисейскому дворцу почти 475 тысяч евро, из которых более 165 тысяч евро ушло на кейтеринг и более 40 тысяч евро на вино.

Отдельным пунктом, приведшим к значительным убыткам, стали отменены из-за изменения планов поездки. Таким образом, было потрачено около 830 тысяч евро.

Теги:
Из этой рубрики
В Париже на пир в честь Карла III потратили около 830 тысяч евро
Странности

В Париже на пир в честь Карла III потратили около 830 тысяч евро

2024/07/31, 00:45
Милонов не считает Павла Дурова многодетным отцом
Странности

Милонов не считает Павла Дурова многодетным отцом

2024/07/30, 20:06
Хаменеи заявил, что Зангезурский коридор «вреден» для Армении
Странности

Хаменеи заявил, что Зангезурский коридор «вреден» для Армении

2024/07/30, 16:05
На Олимпиаде в Париже выступила беременная фехтовальщица
Странности

На Олимпиаде в Париже выступила беременная фехтовальщица

2024/07/30, 12:22
США снабжают боевиков РПК дронами-камикадзе для борьбы с Турцией
Странности

США снабжают боевиков РПК дронами-камикадзе для борьбы с Турцией

2024/07/29, 23:40
Для новых граждан России могут увеличить срок службы в армии
Странности

Для новых граждан России могут увеличить срок службы в армии

2024/07/29, 19:47
Ультра-правый исламофоб призвал исключить Турцию из НАТО
Странности

Ультра-правый исламофоб призвал исключить Турцию из НАТО

2024/07/29, 18:14
Сенатский комитет одобрил выделение Армении $65 млн
Странности

Сенатский комитет одобрил выделение Армении $65 млн

2024/07/29, 11:06
Дипломаты ЕС вынуждены экономить на поездках и вечеринках
Странности

Дипломаты ЕС вынуждены экономить на поездках и вечеринках

2024/07/28, 15:56