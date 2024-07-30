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В молодости Джоли нанимала киллера для собственного убийства

В молодости Джоли нанимала киллера для собственного убийства

Голливудская актриса Анджелина Джоли нанимала киллера для собственного убийства в 22 года. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

Уточняется, что в тот период Джоли переживала трудный период и часто думала о смерти. Актриса придумала обстоятельства, которые хотела бы разыграть. Однако киллер, несмотря на солидный гонорар, отказался браться за заказ.

«Я решила, что, если бы кто-то другой лишил меня жизни — например, при попытке ограбления, — то это было бы убийством, и никто бы не чувствовал себя подведённым», — пояснила актриса.

Джоли не отрицает, что была «не очень стабильной» в юности. Актриса не предполагала в тот период, что могла сама стать матерью и взять ответственность за чью-то жизнь.

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В молодости Джоли нанимала киллера для собственного убийства
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В молодости Джоли нанимала киллера для собственного убийства

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