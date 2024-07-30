Хаменеи заявил, что Зангезурский коридор «вреден» для Армении

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Иранская верхушка в очередной раз «пробила дно». На инаугурацию нового президента ИРИ Масуда Пезешкиана прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Шашлычный варчапет» уже удостоился аудиенции у духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По совести говоря, глава правительства страны, которая несет ответственность за убийства в Карабахе, разрушение и осквернение мечетей, кладбищ, святилищ и усыпальниц, за что в Ереване даже не думают извиняться, на приеме у аятоллы Хаменеи — это уже, подберем самый вежливый эпитет, нонсенс.

Но на самом факте беседы с Пашиняном, по приказу которого наносился ракетный удар по Гяндже, где, в числе прочего, расположен и знаменитый комплекс «Имамзаде», аятолла Хаменеи решил не ограничиваться. В беседе с Николом Воваевичем он подтвердил «необходимость сохранения территориальной целостности Армении», после чего заявил, что «Иран считает Зангезурскую дорогу вредной для Армении и твёрд в своей позиции». Добавил в конце, что «сотрудничество между двумя странами будет продолжаться последовательно, исходя из устоявшихся интересов и независимо от политики других».

Оставим в стороне, какие «месседжи» пытался донести до Пашиняна Хаменеи, рассуждая, что сотрудничество между Ираном и Арменией будет последовательно продолжаться: то ли советовал Николу Воваевичу не очень беспокоиться по поводу избрания Пезешкиана, то ли благосклонно разрешал дружить с французами. Но заявление в поддержку «территориальной целостности Армении» по меньшей мере требует пояснения. Во-первых, мы что-то не припомним жёстких заявлений Ирана в поддержку территориальной целостности Азербайджана, когда эта самая Армения оккупировала 20% нашей территории. Иран тогда предпочитал изъясняться уклончиво и витиевато. Во-вторых, территориальной целостности Армении никто не угрожает. И зачем духовному лидеру Ирана потребовалось «разгонять» армянские нарративы — вопрос, на который хотелось бы услышать ответ. Нет и ясности, в каких границах Иран так переживает за «территориальную целостность Армении», где в конституции прописано притязание на Карабах: в тех границах Армении, в которых её признала ООН? Или в тех, которые в Ереване сами себе нарисовали?

Тем более требует комментария пассаж Хаменеи по поводу Зангезурского коридора. Во-первых, в чем такая сногсшибательная «вредность» этой дороги для Армении? В гарантиях мира Азербайджана? В транзитных пошлинах за грузы? Или ещё в чем-нибудь? Более того, с какого перепугу это так волнует Иран? В Тегеране просто хотят пролить бальзам на душу и на уши армянской аудитории? Или напуганы перспективами улучшения транспортной связи между основной территорией Азербайджана и Нахчываном? И самое главное, понимают ли и в Ереване, и в Тегеране, что открытие Зангезурского коридора — это не чьё-то желание или нежелание, а подписанные обязательства Армении? Которые в любом случае придётся исполнять?

Не менее информативно то, чего не прозвучало на встрече. Аятолла Хаменеи не стал призывать Пашиняна обеспечить право на возвращение этнических азербайджанцев, изгнанных из Армении в 1988-1989 годах. Не посоветовал ему поторопиться с заключением мирного договора и прекратить вооруженные провокации.

И всё это разворачивается на фоне «утечек», что Тегеран и Ереван договорились о поставках из Ирана в Армению оружия на полмиллиарда долларов, в том числе беспилотников «Шахед». Эту новость опровергают и в Тегеране, и в Ереване, но слово, как известно, не воробей, вылетит — не поймаешь. И на этом фоне уже иранские заявления по поводу Зангезурского коридора имеют совершенно другое прочтение.

В таком случае мы вынуждены предупредить: упорство Армении и её покровителей в вопросе открытия Зангезурского коридора в реальности может возыметь совершенно неожиданные последствия. Армения и её союзники своей безответственной политикой добьются того, что Зангезурская дорога пройдёт по территории Азербайджана.

А.Шакур