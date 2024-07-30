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На Олимпиаде в Париже выступила беременная фехтовальщица

На Олимпиаде в Париже выступила беременная фехтовальщица

На Олимпийских играх-2024 выступила беременная фехтовальщица — представительница Египта Нада Хафез. Об этом сама спортсменка рассказала в Instagram.

Хафез поделилась, что она приняла участие в турнире в Париже на седьмом месяце беременности. «То, что вам казалось двумя участниками на помосте, на самом деле было тремя. Это была я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет ребенок», — написала спортсменка.

Фехтовальщица отметила, что беременность проходила тяжело, а теперь ее наполняет гордость. Также она поблагодарила мужа и свою семью за поддержку.

26-летняя Хафез выступает в фехтовании на саблях. На ОИ-2024 она дошла до стадии 1/8 финала, где уступила кореянке Чон Хаюнг со счетом 7:15.

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На Олимпиаде в Париже выступила беременная фехтовальщица
Странности

На Олимпиаде в Париже выступила беременная фехтовальщица

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