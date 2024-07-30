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Мужские соревнования Олимпиады по триатлону перенесли из-за загрязнения Сены

Мужские соревнования Олимпиады по триатлону перенесли из-за загрязнения Сены

Соревнования по триатлону в мужском индивидуальном зачете на Олимпийских играх в Париже перенесены из-за качества воды в Сене. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon).

«После собрания, посвященного обсуждению качества воды в Сене, представители World Triathlon, Международного олимпийского комитета и технические делегаты приняли решение отложить проведение соревнований по мужскому триатлону, – говорится в заявлении. – Было принято решение перенести соревнования на 31 июля, сразу после женского турнира. World Triathlon заявляет, что его приоритетом является здоровье спортсменов, а уровень качества воды не обеспечивает гарантий для проведения мероприятий».

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