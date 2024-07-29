США снабжают боевиков РПК дронами-камикадзе для борьбы с Турцией

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Террористы, сбежавшие из лагерей террористической организации РПК в Сирии и сдавшиеся турецким силам безопасности, в своих признаниях в очередной раз рассказали о поддержке, которую США оказывают этой террористической организации. Об этом пишет Yeni Şafak.

Согласно информации, США, передавшие террористам сотни грузовиков с оружием и боеприпасами, продолжают поддерживать их, чтобы остановить турецкие БПЛА, производимые Турцией на отечественные средства.

Отмечается, что США, которые обучали террористов РПК в Сирии использованию и обслуживанию вертолетов, также передали террористической организации новые дроны-камикадзе, которые могут подниматься на несколько километров.

Также сообщается, что помимо дронов-камикадзе США передали террористической организации РПК беспилотные разведывательные дроны, чтобы те обнаруживали местонахождение турецких БПЛА.

В признаниях террористов, как сообщает издание, также говорится о лагере в Сирии, где Франция и США проводили совместную подготовку террористической организации РПК/YPG.