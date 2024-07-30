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Яркие образцы азербайджанской культуры на фестивале в Анкаре (фото)

Яркие образцы азербайджанской культуры на фестивале в Анкаре (фото)

Состоялся «Международный фестиваль тюркского мира Кечиорен», организованный муниципалитетом Кечиорен Анкары и Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ.

На открытии мероприятия, проведенного в парке Лаванта и Гюльбахче анкарского квартала Яйла, нашу страну представили директор Азербайджанского культурного центра при посольстве Азербайджана Самир Аббасов и глава Управления культуры города Баку Ибрагим Алиев. Об этом сообщает «Азертадж».

Выступившие на фестивале председатель муниципалитета Кечиорен Месут Озарслан, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, глава муниципалитета Беюкшехир Мансур Яваш рассказали о тюркском мире, историческом братстве, солидарности и общих ценностях наших стран, отметили, что фестиваль сблизил наши народы и позволил продемонстрировать богатую культуру тюркских народов, проживающих на обширном географическом пространстве.

На мероприятии были вручены специальные награды представителям тюркских государств в Турции. Посольство Азербайджана и действующий при нем Азербайджанский культурный центр также были удостоены специальной награды за вклад в сотрудничество.

Была представлена большая концертная программа, посвященная культуре тюркских государств.

Мастера искусств из Азербайджана, танцевальный ансамбль «Сяма» исполнили на фестивале наши национальные танцы и песни.

Выступления музыкальных ансамблей из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации были встречены с большим интересом.

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