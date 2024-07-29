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62-летний Том Круз ищет женщину, которая родит ему ребенка

62-летний Том Круз ищет женщину, которая родит ему ребенка

Голливудский актер Том Круз захотел четвертого ребенка. Соответствующую информацию приводит In Touch Weekly.

По данным анонимного источника, 62-летний артист ищет женщину, с которой он построит семью и родит еще одного ребенка. При этом собеседник издания уточнил, что Круз намерен жить с избранницей в Великобритании, чтобы иметь возможность видеться с дочерью Изабеллой и сыном Коннором, которых он усыновил в браке с актрисой Николь Кидман.

«Это одна из причин, по которой он так спешил с Эльсиной Хайровой, он хотел жениться на ней и сразу завести ребенка», — подчеркнул инсайдер.

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