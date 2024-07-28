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МОК вынужден извиняться из-за странной церемонии открытия Олимпиады

МОК вынужден извиняться из-за странной церемонии открытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения в связи с определенными событиями на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

В МОК заявили, что приветствуют разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно мероприятия. Отмечается, что у организаторов не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Целью церемонии открытия было прославление общности и толерантности. В оргкомитете подчеркнули, что если кого-то обидели определенные сцены, это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль.

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