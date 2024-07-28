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Медведев обозвал Байдена «хромой уткой»

Медведев обозвал Байдена «хромой уткой»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал действующего президента США Джо Байдена «хромой уткой» и отметил, что он может натворить много ужасного. Об этом Медведев сказал, отвечая на вопрос ТАСС

«Пока ему подбирают замену, немощный и ни на что не влияющий президент будет занимать свой пост — видимо, так удобнее. Он в полном смысле стал хромой уткой», — отметил он.

Вместе с этим зампредседателя Совбеза России указал, что на ближайшие полгода у Байдена развязаны руки.

«Его время на исходе, он может под диктовку своего окружения натворить что угодно — расхлёбывать последствия всё равно будет его преемник. Если не случится чего-то совсем ужасного», — подчеркнул он.

Медведев возложил на западные страны вину за то, что обстановка в мире стала максимально напряжённой, и выразил надежду, что за эти полгода мир окончательно не рухнет, а «красную кнопку» выжившему из ума, недееспособному старику нажать не позволят».

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