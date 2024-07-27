Стас Михайлов рассказал о своих предках из Шамахы (видео)

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Мой дедушка умер очень давно, прадед – тем более. Хотя он прожил 105 лет, а прабабушка – 103 года. Они были из Шамахы.

Об этом заявил известный российский исполнитель Стас Михайлов, слова которого приводит «Спутник».

«Я хотел в этом году приехать пораньше, но, к сожалению, не получилось. Думаю, в сентябре обязательно попаду туда.

Мои предки похоронены в Сумгайыте. В Шамахы я был, но, честно говоря, давно. И теперь есть повод почаще сюда приезжать. К сожалению, бываю я в Азербайджане не так часто, как хотелось бы.

Я бы с удовольствием проехал по местам, где родился мой дед, показал бы их своим детям», – добавил он.