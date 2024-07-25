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Главное Культура

Энистон шокировали комментарии Джеймса Дэвида Венса

Энистон шокировали комментарии Джеймса Дэвида Венса

Дженнифер Энистон выразила обеспокоенность из-за потенциального назначения Джеймса Дэвида Венса на должность вице-президента США после его сексистских высказываний. Об этом сообщает People.

Актриса была шокирована, когда узнала о комментариях Венса в 2021 году, где он назвал бездетных женщин, таких как вице-президент Камала Харрис, «бездетными кошатницами». Звезда сериала «Друзья» долгое время пыталась забеременеть, но безуспешно, поэтому она особенно эмоционально отреагировала на слова политика.

В своих Instagram-Stories Энистон поделилась скриншотом твита из интервью Венса для Fox News в июле 2021 года. В этом интервью республиканец из Огайо заявил, что США руководит «кучка бездетных кошатниц, которые несчастны в собственной жизни и хотят сделать несчастной всю страну».

Актриса также отметила, что искренне надеется, что дочери сенатора удастся иметь своих детей в будущем. «Я действительно не могу поверить, что это говорит потенциальный вице-президент США», – написала Дженнифер Энистон в соцсетях.

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Энистон шокировали комментарии Джеймса Дэвида Венса
Культура

Энистон шокировали комментарии Джеймса Дэвида Венса

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