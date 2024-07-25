США раскрыли цель своей помощи Армении

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Вашингтон стремится поддержать усилия Армении по диверсификации своих международных отношений и укреплению своей безопасности, подчеркнула помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким на обсуждении, организованном Фондом Карнеги. Она отметила, что это не означает ухудшение отношений Армении с Россией.

«Мы очень хотим оказать как можно большую поддержку усилиям Армении, направленным на диверсификацию ее отношений, укрепление ее безопасности, экономическое процветание и подписание мирного договора с ее противником,» — заявила Ким.

США стремятся наладить связи между Баку и Ереваном, чтобы подтолкнуть их к подписанию мирного соглашения. Однако также рассматриваются и другие варианты поддержки Армении, такие как помощь через USAID. В текущем финансовом году она составит около 77 миллионов долларов, что почти вдвое больше, чем два года назад.

Эти средства будут направлены на обеспечение стабильности Армении в таких важных вопросах, как климатическая и продовольственная безопасность, а также на вывод страны из изоляции.