Армения пыталась собрать разведданные в товузском направлении |
США раскрыли цель своей помощи Армении |
Азербайджан спустя 18 лет может сменить своего посла в России |
Румыния заявила об обнаружении обломков российского беспилотника |
Иванишвили может стать кандидатом в президенты Грузии |
Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов |
В Белом доме исключили связь между демаршем Байдена и его здоровьем |
Кобахидзе озвучил условие открытия в Грузии второго фронта против России |
В Шуше ввели в эксплуатацию станцию мониторинга землетрясений |
Главное Странности

США раскрыли цель своей помощи Армении

США раскрыли цель своей помощи Армении

Вашингтон стремится поддержать усилия Армении по диверсификации своих международных отношений и укреплению своей безопасности, подчеркнула помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким на обсуждении, организованном Фондом Карнеги. Она отметила, что это не означает ухудшение отношений Армении с Россией.

«Мы очень хотим оказать как можно большую поддержку усилиям Армении, направленным на диверсификацию ее отношений, укрепление ее безопасности, экономическое процветание и подписание мирного договора с ее противником,» — заявила Ким.

США стремятся наладить связи между Баку и Ереваном, чтобы подтолкнуть их к подписанию мирного соглашения. Однако также рассматриваются и другие варианты поддержки Армении, такие как помощь через USAID. В текущем финансовом году она составит около 77 миллионов долларов, что почти вдвое больше, чем два года назад.

Эти средства будут направлены на обеспечение стабильности Армении в таких важных вопросах, как климатическая и продовольственная безопасность, а также на вывод страны из изоляции.

Теги:
Из этой рубрики
США раскрыли цель своей помощи Армении
Странности

США раскрыли цель своей помощи Армении

2024/07/25, 15:32
«Секретное» соглашение Армении и Ирана: что если это правда
Странности

«Секретное» соглашение Армении и Ирана: что если это правда

2024/07/25, 14:28
Участников шоу в России проверят за то, что они съели выдру
Странности

Участников шоу в России проверят за то, что они съели выдру

2024/07/25, 00:11
Шольц побоялся отправлять войска в Украину и сбивать российские самолеты
Странности

Шольц побоялся отправлять войска в Украину и сбивать российские самолеты

2024/07/24, 23:20
По мнению Пескова, безопасность России важнее ношения никабов
Странности

По мнению Пескова, безопасность России важнее ношения никабов

2024/07/24, 20:29
Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео)
Странности

Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео)

2024/07/23, 23:19
Россияне подверглись дискриминации в ереванском аэропорту
Странности

Россияне подверглись дискриминации в ереванском аэропорту

2024/07/23, 21:04
Этот глупец объявил Азербайджану войну
Странности

Этот глупец объявил Азербайджану войну

2024/07/23, 14:30
Партнерство на фоне санкций и политических игр
Странности

Партнерство на фоне санкций и политических игр

2024/07/23, 09:09