«Секретное» соглашение Армении и Ирана: что если это правда

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Армения продолжает искать и находить новых поставщиков оружия. По сообщениям СМИ, Ереван якобы заключил секретное соглашение с Тегераном о поставках оружия на полмиллиарда долларов. Прежде всего, Армения получит иранские БПЛА Shahed 136, Shahed 129, Shahed 197 и Mohajer, а также системы противоракетной обороны «Хордад», «Маджид» и «Арман». Кроме того, достигнутые соглашения подразумевают сотрудничество в разведке, тесные военные связи, обучение и строительство баз на территории Армении.

Строго говоря, сотрудничество между Ираном и Арменией в сфере безопасности уже давно не сенсация и даже не новость. Первые сообщения о том, что на территории Армении Иран создал сеть разведывательных и наблюдательных станций, появлялись ещё в «нулевые». Более того, совсем недавно, объявив о раскрытии сети агентов ЦРУ, Иран обнародовал видеозаписи слежки за предполагаемыми «агентами», в том числе в Ереване. Это также даёт представление об уровне сотрудничества разведок. Наконец, именно через Иран после 2008 года в Армению поставлялось оружие из России. Однако до прямых поставок иранского оружия в Армению дело дошло впервые. Возможно, ещё и потому, что РФ из-за украинской войны больше не может дарить Армении танки, ракетные установки и артиллерию на миллиардные суммы.

Иран, похоже, расщедрился. Это особенно примечательно на фоне сообщений, что в своё время Иран, как уже рассказывал Minval, отказался поставлять оружие Азербайджану. Тем более что Баку закупает оружие за полную стоимость. А вот как будет рассчитываться Армения? С деньгами там и так было сложно. На фоне потери доходов от грабежа ресурсов ранее оккупированных азербайджанских территорий – тем более. Да, Еревану удалось нарисовать красивые цифры в статистике за счёт помощи России в обходе санкций, но на этом и в прямом, и в переносном смысле миллиардов не заработать. Сами иранские источники подтверждают: нет ясности, как Армения будет платить за оружие, и вполне возможно, что речь идёт о кредите. То есть, если кто не понял, иранское оружие приобретается на иранские же деньги, правда, как бы в долг. Россия такие долги Армении прощала. Или в качестве оплаты принимала старые советские предприятия. Как поступит Иран, пока можно только строить версии. Но зато нет сомнений в другом: договорённости о поставках оружия в Армению были достигнуты именно в то время, когда эксперты заговорили о «потеплении» между Баку и Тегераном. Казалось бы, действительно в двусторонних отношениях произошёл поворот от учений с угрожающим сценарием, которые Иран устраивал вплотную к освобождённым территориям, к совместным проектам, обсуждению прокладки транспортных коридоров и открытию гидроузлов. Но, как теперь выясняется, на фоне улыбок и рукопожатий Иран договаривался с Арменией о поставках оружия. В Тегеране по-прежнему не научились отличать миролюбие от страха, а добрососедство понимают слишком своеобразно.

И тем более эти новости многое говорят о стратегических планах Еревана. Противоракетные системы ещё можно отнести к «оборонительному оружию». Но вот иранские беспилотники – это уже другое дело.

Здесь есть ещё одно обстоятельство. Иранские противоракетные системы ещё не проверялись «в деле». А беспилотники Россия весьма активно использует во время ударов по украинским городам. И эти удары дают исчерпывающую информацию для размышлений о достоинствах, недостатках и возможных «боевых задачах» иранских дронов. Об этом уже рассказывалось в Minval, но тем не менее напомним: построить беспилотник, чтобы он летел и нёс ракеты, не так сложно. По-настоящему сложно обеспечить высокую точность полёта и самого БПЛА, и его ракет. И турецкие «Байрактары», и израильские «Харопы» — оружие высокоточное. А вот иранские «Шахеды» — уже нет. Настолько, что непосредственно на линии фронта Россия их практически не применяет. А вот если бить по жилым кварталам большого города – тут не промахнёшься. И если сегодня Армения закупает у Ирана именно эти беспилотники — такой оружейный импорт говорит о многом. Во-первых, очевидно, что в Армении открыто готовятся к силовому реваншу и новой войне. А во-вторых, вновь собираются наносить удары по жилым кварталам азербайджанских городов. Во время 44-дневной войны Армения уже обстреливала Гянджу ракетами СКАД, которые из-за слишком большого кругового радиуса отклонения вообще не могут применяться для ударов по военным целям. Сегодня с теми же намерениями приобретаются иранские беспилотники.

Излишне напоминать: у Азербайджана есть и правовые основания, и ресурсы для того, чтобы эту угрозу полностью нейтрализовать. Напомним: во время 44-дневной войны Азербайджан в ответ на удары по своим городам уничтожил ракетную пусковую установку на территории самой Армении. Новая война, если она начнётся, станет для Армении катастрофой большего масштаба, чем осень 2020 года и сентябрь 2023 года. Но всё же интересно: мировая дипломатия опять постарается смотреть в другую сторону и не замечать откровенных военных приготовлений Еревана? Нас по-прежнему будут уверять в невероятном «миролюбии» Пашиняна? И как в Брюсселе, в Вашингтоне, да и в других столицах представляют себе мирный процесс на фоне столь масштабных закупок Арменией наступательного оружия?

А.Шакур