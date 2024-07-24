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Шольц побоялся отправлять войска в Украину и сбивать российские самолеты

Шольц побоялся отправлять войска в Украину и сбивать российские самолеты

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отправит военных ФРГ в Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты немецкими истребителями.

«Мы не будем делать ничего, что привело бы к войне между Россией и НАТО. Вот почему я остаюсь предельно ясным в своих заявлениях», – сказал Шольц во время общения с гражданами в Саарбрюккене. «Я не посылаю солдат в Украину. Я не буду сбивать российские самолеты и ракеты немецкими летчиками и немецкими истребителями. Нет, мы не будем этого делать», – констатировал он.

«И мы не позволим нашему оружию проникнуть на обширную территорию России, потому что это несет в себе именно эти опасности», – подчеркнул глава правительства ФРГ.​​​​

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