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Участников шоу в России проверят за то, что они съели выдру

Участников шоу в России проверят за то, что они съели выдру

Прокуратура Горного Алтая проверит участников шоу о выживании «Последний герой», съевших выдру. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что прокуратура проверит конкурсантов «для уточнения обстоятельств и установления группы лиц, причастных к поеданию выдры». Издание отмечает, что заявление на участников шоу написал один из зрителей.

Отмечалось, что в четвертой серии сезона, снимающегося на Алтае, участник проекта Алан Царкаев разделал и приготовил выдру, пойманную в капкан. Вместе с Царкаевым мясо животного употребили в пищу и другие участники шоу.

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