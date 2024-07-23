Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео)

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РосТВ продолжает «пробивать дно». На сей раз отличился небезызвестный Сергей Карнаухов, профессиональный провокатор и по совместительству сотрудник Соловьев Live.

Этот персонаж умудрился назвать в эфире «квази-образованиями» государства постсоветского пространства, причём особенно упомянул Украину и… Азербайджан.

Теоретически – личное мнение азербайджанофоба Карнаухова в эфире «тележлоба» и армянофила Соловьева. Но на практике в эфире Соловьев Live несогласованное личное мнение звучать не может. И как тогда понимать эпитеты в адрес и Азербайджана, и Украины? Россия не считает Азербайджан «полноценным» государством? Против Украины сегодня Россия ведёт боевые действия. Следующие на очереди – мы?

И, наконец, напоминаем в который уже раз: в феврале 2022 г. Азербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, где, в числе прочего, обязались уважать государственность друг друга и не вести информационную войну.

Ну если в российском федеральном пропагандистском эфире звучат такие «перлы», то не получится не спросить: является ли Московская декларация действующим документом?

Азербайджан чётко соблюдает свои международные обязательства и ждёт того же от партнёров.

