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Главное Культура

Шэрон Стоун привела поклонников в экстаз своей красотой (фото)

Шэрон Стоун привела поклонников в экстаз своей красотой (фото)

Американская актриса Шэрон Стоун вышла в свет и восхитила фанатов внешним видом. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

66-летняя звезда пришла на гала-вечер организации Knights Of Charity в Каннах. Так, знаменитость предстала перед публикой в длинном голубом платье без бретелей, украшенном необычными декоративными листьями синего цвета.

Помимо этого, артистка надела белые босоножки, крупное жемчужное ожерелье-чокер и солнцезащитные очки. Вдобавок стилисты сделали ей объемную укладку, а визажисты — макияж с графическими стрелками.

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