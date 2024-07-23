Баку готовится к музыкальному событию: Dream Fest – 2024

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С 23 по 28 июля в Баку пройдет одно из самых ярких и ожидаемых музыкальных событий – международный музыкальный фестиваль Dream Fest – 2024, который обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки.

На сцене выступят топовые артисты из России, Азербайджана, Грузии, Турции и Европы: Jason Derulo, Craig David presents TS5, K-Maro, Nicole Scherzinger, Emin, JONY, Ани Лорак, ROYA, David Foster, Aygün Kazimova, Artik&Asti, JONY, Клава Кока, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Люся Чеботина, Амирчик, Ирина Дубцова, Bahh Tee & Turken и многие другие.

Гости фестиваля смогут насладиться разнообразными жанрами музыки. Каждый день фестиваля будет наполнен невероятной энергией и творчеством, которые подарят зрителям незабываемые впечатления. Не упустите возможность окунуться в атмосферу музыкальной магии и культурного разнообразия на международном музыкальном фестивале Dream Fest – 2024 в Баку. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и ярким встречам с талантливыми артистами со всего мира.