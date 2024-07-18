Пашинян отказался от встречи с Алиевым в Лондоне

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Пашинян отказался встретиться с Алиевым на Саммите «Европейского политического сообщества» в Лондоне.

Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев.

Как отметил Гаджиев, Великобритания, принимающая Саммит Европейского политического сообщества, выступила с предложением о проведении встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в формате Мюнхенской конференции по безопасности.

«Так, в начале встречи канцлер Германии Олаф Шольц принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а после этого встреча продолжилась между Азербайджаном и Арменией в двустороннем формате. Тот же формат предложила Великобритания в качестве принимающей стороны. Но армянская сторона отказалась. Таким образом, в начале встречи должно было состояться участие премьер-министра Великобритании, а затем продолжение встречи между Азербайджаном и Арменией. Мы рассматриваем отказ Армении от этой встречи как проявление ее намерения выйти из диалога и продвижения мирной повестки.

Хотя Армения говорит о мире на различных платформах, совершенно непонятно, почему она отказывается от встречи, которая служит продвижению мирной повестки дня, и само международное сообщество должно понимать, что Армения должна действительно ценить возможности диалога, а не отказываться от него. Мы высоко ценим такую ​​мирную инициативу Великобритании», – сказал Х.Гаджиев (все цитаты по «Репорту»).