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Главное Культура

Антонио Бандераса вынудили снести виллу

Антонио Бандераса вынудили снести виллу

Известный испанский актер Антонио Бандерас был вынужден снести свою виллу в курортном городе Марбелья автономного сообщества Андалусия после многолетних судебных тяжб с мэрией. Об этом пишет газета Mundo.

По информации издания, дом был построен в 1995 году известной испанской журналисткой благодаря незаконной лицензии, выданной тогдашним мером Марбельи, Хесусом Хилем. С 1996 года вилла перешла во владение Бандераса и практически с самого начала стала источником проблем для актера.

В 1996 группа соседей подала жалобу в мэрию, указав, что вилла актера, расположенная напротив пляжа в одном из самых роскошных районов Марбельи, Лос-Монтерос, занимает общественные земли. В 2003 году суд Андалусии аннулировал лицензию на строительство от 1995 года.

Бандерас пытался подать апелляцию на данное решение, но в 2008 году суд отклонил ее, заявив, что нет никаких оснований для отмены приговора, и еще раз подтвердил недействительность разрешения на строительство, выданного Хилемем.

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Антонио Бандераса вынудили снести виллу
Культура

Антонио Бандераса вынудили снести виллу

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