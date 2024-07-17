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Такер Карлсон считает, что Трамп предотвратит ядерную войну

Такер Карлсон считает, что Трамп предотвратит ядерную войну

Американский журналист Такер Карлсон раскрыл имена американских политиков, которые смогли бы предотвратить ядерную войну. Карлсон назвал их на мероприятии Heritage Foundation.

Карлсон заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае его избрания и сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, которого он выбрал на должность вице-президента, не допустят эскалации ядерного конфликта. Он подчеркнул, что это должно быть одной из главных задач властей США. «Это сделает только Трамп. И Джей Ди Вэнс. Все остальные выступали за ядерную войну», — заявил журналист.

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