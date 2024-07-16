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В Израиле тысячи ультраортодоксов получат армейские повестки

В Израиле тысячи ультраортодоксов получат армейские повестки

ЦАХАЛ направит тысячам ультраортодоксальных евреев повестки на службу в армии. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники в ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ отправит тысячам ортодоксам первые повестки в это воскресенье. Армия решила разослать повести для пополнения численности солдат, так как не может рассчитывать только на тех, кто отправился на службу добровольно», — сообщает портал.

Речь идет о тех ультраортодоксах, которые в данный момент не изучают Тору и желают добровольно вступить в ряды ЦАХАЛ. Однако данный шаг уже вызвал негодование части общины харедим, и в Тель-Авиве готовится демонстрация в связи с призывом на службу ультраортодоксов.

В Израиле, где существует всеобщий призыв на военную службу, ультраортодоксы (иначе называемые «харедим» — «трепещущие перед Богом»), были освобождены от службы на основании обучения в ешивах (иудейских религиозных школах). Однако с начала 2000-х годов предпринимались попытки отменить подобную привилегию — вплоть до запрета тем харедим, которые согласились на альтернативную службу, работать даже на полставки. С 2012 года харедим должны приходить на призывной пункт в общем порядке, но каждый год призыв ультраортодоксов откладывался министром обороны как «нецелесообразный».

Право харедим не служить вызывало острую критику других социальных групп Израиля, которые в условиях всеобщего призыва и распространенности женской службы в войсках были лишены подобных прав.

До этого верховный суд Израиля после долгих разбирательств постановил начать призыв на воинскую службу харедим, евреев-ультраортодоксов.

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