Коротченко: За покушением на Трампа может стоять Буданов

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О возможности покушения на Трампа и необходимости усиления мер его охраны я говорил в программе «60 минут» и в прошлом, и в нынешнем году. Радует, что Секретная служба США уберегла Дональда.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Одна из рабочих версий – возможный украинский след. В Киеве ненавидят Трампа, а начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов лично признался, что готовил покушение на Путина, но безрезультатно. Буданов (т.е. Зеленский) может стоять – как организатор – за нынешним покушением на Трампа», – отметил он.