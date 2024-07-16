Трамп стал кандидатом в президенты США |
Госдеп отмечает прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном |
Азербайджанский боец стал жертвой несчастного случая |
Асад допустил встречу с Эрдоганом |
У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России |
3 человека стали жертвами лесного пожара в Турции |
Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5% |
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу |
Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу |
Главное Мнения

Коротченко: За покушением на Трампа может стоять Буданов

Коротченко: За покушением на Трампа может стоять Буданов

О возможности покушения на Трампа и необходимости усиления мер его охраны я говорил в программе «60 минут» и в прошлом, и в нынешнем году. Радует, что Секретная служба США уберегла Дональда.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Одна из рабочих версий – возможный украинский след. В Киеве ненавидят Трампа, а начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов лично признался, что готовил покушение на Путина, но безрезультатно. Буданов (т.е. Зеленский) может стоять – как организатор – за нынешним покушением на Трампа», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Коротченко: За покушением на Трампа может стоять Буданов
Мнения

Коротченко: За покушением на Трампа может стоять Буданов

2024/07/16, 00:05
Ясновидящая напророчила Трампу еще два покушения
Мнения

Ясновидящая напророчила Трампу еще два покушения

2024/07/14, 22:39
Голландский юрист не верит в радикальные изменения после покушения на Трампа
Мнения

Голландский юрист не верит в радикальные изменения после покушения на Трампа

2024/07/14, 22:21
Военный эксперт: Трампа спас поворот головы
Мнения

Военный эксперт: Трампа спас поворот головы

2024/07/14, 22:03
Невзоров: Покушение на Трампа разделило американцев на два лагеря
Мнения

Невзоров: Покушение на Трампа разделило американцев на два лагеря

2024/07/14, 20:43
Познер считает, что покушение Трампу поможет
Мнения

Познер считает, что покушение Трампу поможет

2024/07/14, 20:01
Дугин обвинил Обаму и Байдена в покушении на Трампа
Мнения

Дугин обвинил Обаму и Байдена в покушении на Трампа

2024/07/14, 18:01
«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд "странностей"
Мнения

«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд «странностей»

2024/07/14, 17:29
Коротченко: Как США могут учить кого-то, когда там отстреливают кандидатов в президенты?
Мнения

Коротченко: Как США могут учить кого-то, когда там отстреливают кандидатов в президенты?

2024/07/14, 17:24