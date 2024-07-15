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Имам казанской мечети учит, как правильно бить жену

Имам казанской мечети учит, как правильно бить жену

Имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев рассказал верующим, как правильно с исламской точки зрения «побивать» жен. Фрагмент его объяснения, основанного на религиозных текстах, опубликовало издание «Татар-информ».

По словам Камаева, целью «побивания» является не причинение женщине физической боли, а указание на ее неправильное поведение. В мусульманской среде с этой целью может быть использован мисвак — палочка для чистки зубов, пояснил он. При этом мужчина не должен задействовать плечевой сустав, замахиваясь на жену, отметил имам.

На вопрос о допустимости бить жену за неуважение к родственникам, употребление алкоголя или измену Камаев ответил следующим образом. «Надо задуматься, стоит ли жить с такой женой. (…) Одни удары тут не помогут», — сказал он, подчеркнув, что даже при этом нужно стараться сохранить семью.

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