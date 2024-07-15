Захарова считает покушение на Трампа предсказуемым

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Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было предсказуемым, так как американские официальные лица давно заявляли о физическом устранении бывшего лидера. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам Захаровой, в России давно обратили внимание на призывы к устранению Трампа, которые «произносили не какие-то маргиналы».

«Речь шла уже об официальных, верифицированных заявлениях американского политического истеблишмента», — заявила дипломат. Среди политиков, призывавших к устранению бывшего американского лидера, Захарова назвала конгрессмена Дэна Голдмана и публициста Роберта Кагана.

Представитель МИД добавила, что в США в настоящее время наблюдается «не просто поляризация общества, а состояние предгражданской войны». Она подчеркнула, что американские власти «стимулируют разжигание ненависти» не только на внутриполитическом уровне, но и по отношению к другим государствам.