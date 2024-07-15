Экс-глава Генштаба Садыков купил за государственный счёт стаканы и вино на 29 000 манатов

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Завершается суд над генерал-майором Низами Мамедовым и тремя высокопоставленными офицерами Минобороны, обвиняемыми в хищении 143 миллионов.

Председательствующий на очередном заседании судья Фикрет Алиев с согласия сторон приступил к изучению материалов дела, сообщает Qafqazinfo.

Среди изученных документов — финансовый отчёт за 4 года, предоставленный главой управления делами Минобороны Эльнуром Сулеймановым Главному следственному управлению Службы государственной безопасности (СГБ), которое расследует это дело.

Согласно документу, на мероприятия, проведённые Министерством обороны в 2016-2019 годах, было потрачено 713 тысяч манатов. Например, в сети магазинов «Ağ Çiçəyim» за 4 года было куплено цветов на 60 000 AZN и горшков на 14 000 AZN.

Как известно, в те годы начальником Генерального штаба Вооружённых Сил был генерал-полковник Наджмеддин Садыков.

Согласно отчёту, Наджмеддин Садыков лично купил 6 комплектов грушевидных стаканов (армуду) (всего 36 штук) на 21 тысячу манатов и 80 бутылок вина (каждая по 100 манатов) на 8 тысяч манатов.

Переданные в личное пользование Садыкову стаканы и вино общей стоимостью 29 тысяч манатов были оплачены из государственных средств.