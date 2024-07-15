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Депутат Госдумы заявил о причастности Украины к покушению на Трампа

Депутат Госдумы заявил о причастности Украины к покушению на Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом пишет РИА Новости.

Он уверен, что в покушении на политика можно без труда найти украинский след. «Считаю, что покушение на Трампа может быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности, это были его лозунги», — объяснил он.

Депутат напомнил, что инцидент произошел после прошедших победных предвыборных дебатов. Хамзаев отметил, что «в мирное время в кандидатов в президенты США не стреляют».

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