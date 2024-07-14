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Российские солдаты разграбили свиноферму в Белгородской области (видео)

Российские солдаты разграбили свиноферму в Белгородской области (видео)

Военнослужащие ВС России ворвались на свиноферму в Белгородской области и ограбили ее. Момент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Об инциденте первым рассказал российский Telegram-канал «Пепел».

Происшествие случилось еще 10 июля, однако о нем стало известно только сейчас. Примерно в 20:30 вечера двое вооруженных российских военных на легковом автомобиле вломились на территорию свинокомплекса, после чего принялись его мародерить.

В видео попало, как военные вынесли из предприятия большой сверток и спрятали его в багажник своей машины. Что именно им удалось украсть, неизвестно.

Помимо этого, они еще и взломали дверь одного из административных зданий комплекса. Судя по всему, там ничего ценного солдаты найти не смогли, потому что вышли оттуда с пустыми руками.

Свиноферма, которую ограбили российские военные, находится в Борисовском районе Белгородчины, который граничит с Украиной.

Предприятие, вероятно, прекратило работу из-за боевых действий. Ни власти Белгородской области, ни военное руководство России на инцидент пока не отреагировали.

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