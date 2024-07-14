Странная реакция Захаровой на попытку убийства Трампа

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Вашингтон стимулирует разжигание ненависти к тем или иным политическим оппонентам. Так высказалась о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам представителя ведомства, в Америке уже звучали призывы о необходимости ликвидировать экс-президента страны Дональда Трампа со стороны политиков-демократов. Так, об этом говорили конгрессмен Дэн Голдман и политолог-публицист Роберт Каган, муж Виктории Нуланд.

«Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентом, странам и народом, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону!» — добавила Захарова.