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Симоньян злорадствует и источает сарказм после покушения на Трампа

Симоньян злорадствует и источает сарказм после покушения на Трампа

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа напоминает сериал, у сценаристов которого иссякла фантазия. Такое мнение выразила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Наблюдать за Америкой — как смотреть сериал, где у сценаристов давно иссякла фантазия и они повторяются из серии в серию, но ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть», — прокомментировала Симоньян.

Главный редактор вспомнила Ли Харви Освальда, застрелившего в 1963 году президента США Джона Кэннеди. По ее словам, подобные методы идут в ход, когда «другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны».

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