Байден назвал Путина «президентом Украины» (видео)

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Президент США лидер Джо Байден по ошибке представил украинского коллегу Владимира Зеленского «президентом Путиным» во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне. Fox News вел трансляцию на YouTube.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден.

Он быстро исправился: «Президент Путин? Он [Зеленский] должен победить президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина».

«Я лучше», — пошутил стоящий рядом Зеленский. Байден ответил: «Намного лучше».