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Байден назвал Путина «президентом Украины» (видео)

Байден назвал Путина "президентом Украины" (видео)

Президент США лидер Джо Байден по ошибке представил украинского коллегу Владимира Зеленского «президентом Путиным» во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне. Fox News вел трансляцию на YouTube.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден.

Он быстро исправился: «Президент Путин? Он [Зеленский] должен победить президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина».

«Я лучше», — пошутил стоящий рядом Зеленский. Байден ответил: «Намного лучше».

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