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Желающим купить особняк Сталлоне придется раскошелиться (фото)

Желающим купить особняк Сталлоне придется раскошелиться (фото)

Принадлежавший ранее американскому актеру Сильвестру Сталлоне дом в пригороде Нью-Йорка выставили на продажу за 4,29 миллиона долларов. Об этом сообщает New York Post.

Особняк площадью более 400 квадратных метров с обширной террасой, бассейном и видом на реку Гудзон расположен в Харрисоне — небольшом городке в округе Вестчестер в 35 километрах от Нью-Йорка. В здании с участком площадью 20 тысяч квадратных метров недавно провели ремонт.

Отмечается, что ранее дом также принадлежал автору кулинарных книг и обозревателю журнала Vogue Барбаре Кафке.

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