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«Это опасно и безответственно». Орбан обрушился на НАТО с обвинениями

"Это опасно и безответственно". Орбан обрушился на НАТО с обвинениями

НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией, роль альянса в конфликте в Украине растет, что опасно и безответственно, поскольку неизвестно, куда это может привести, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«НАТО была создана 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией», – сказал Орбан в обращении перед началом саммита альянса в Вашингтоне.

По словам премьера Венгрии, одним из признаков данного процесса является то, что альянс «берет на себя всё более активную роль» в конфликте в Украине.

«На наш взгляд, это опасно и даже безответственно, потому что никто не видит, чем это кончится и куда приведет», – резюмировал Орбан.

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