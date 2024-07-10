В Госдуме России оскорбили турецких актеров

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Запретить турецкие сериалы в России призвал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Милонов назвал популярные в России многосерийные фильмы «полнейшей белибердой», формирующей у зрителей неправильные представления о жизни в Турции. «Все эти пожиратели Наташ… Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», — возмутился скандальный депутат.

Депутат отметил, что турецкие проекты — это «неправдивые сказки», cоздающие в головах россиянок нереалистичные образы иностранцев. «Пусть показывают, как на самом деле, она поедет туда и ее палкой будут лупить. Детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет», — заключил он.