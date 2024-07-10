Медведев сделал неожиданное заявление: Война продолжится даже после поражения Украины

922 Просмотров

Российская «спецоперация» не окончится поражением Украины. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, после того, как Киев «подпишет бумаги», примет поражение, и во главе страны встанет умеренный политический режим, военные действия не кончатся, так как позже радикалы вновь вернутся к власти».

«И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия», — написал в блоге Медведев.

При этом, как заявил политик, даже после того, как оставшиеся украинские территории вернутся «в лоно земли Русской», враги Москвы продолжат копить силы для нанесения удара по России.