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«Дьявол носит Prada» получит продолжение

"Дьявол носит Prada" получит продолжение

Автор сценария «Дьявол носит Prada» Элин Брош Маккенна работает над продолжением к потенциальному спин-оффу культового фильма о моде. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Хоть компания Disney, которая занималась съёмками первой части, никаких сделок с командой ещё не заключала, продолжение комедии обсуждается уже не первый год. По данным издания, студия надеется вернуть всех главных звёзд, включая актрис Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.

Ожидается, что продолжение будет сосредоточено на Пристли, чья карьера развивается на фоне кризиса традиционных журналов, а также на её столкновение с героиней Блант, которая стала успешным руководителем люксового бренда.

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"Дьявол носит Prada" получит продолжение
Культура

«Дьявол носит Prada» получит продолжение

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