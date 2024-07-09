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Коррупционный скандал в Азербайджанской филармонии

Коррупционный скандал в Азербайджанской филармонии

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре провело операцию в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщили в Министерстве культуры.

В результате следственных мероприятий выявлены признаки преступлений: хищение имущества, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, внесение ложных сведений в официальные документы. Возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2, 308.1, 311.3.3 и 313.

Сотрудник филармонии Рашад Мамедов арестован решением суда 5 июля. Следственные действия продолжаются.

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Коррупционный скандал в Азербайджанской филармонии
Культура

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