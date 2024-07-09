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Уроженец Баку передал Жанне Фриске «привет на небеса» (видео)

Уроженец Баку передал Жанне Фриске "привет на небеса" (видео)

Известный стилист Владислав Лисовец поделился архивными кадрами с покойной певицей Жанной Фриске. 8 июля ей исполнилось бы 50 лет. По словам стилиста, часть эфира телеканала ТВ-6 1997 года он хранил на кассете.

«Записывали и не могли предположить, что одна очень милая и ранимая девочка уйдёт из людской группы рано и навсегда. Пролежала кассета на полке почти 30 лет. И вот сегодня показываю вам отрывки этого эфира. Обрывки фраз, движений, начинаний и памяти», — написал Лисовец в телеграм-канале.

Он передал Фриске «привет на небеса» и поздравил с днём рождения. По словам стилиста, вспоминая старую подругу, он всегда улыбается.

Напомним, что Влад Лисовец является уроженцем Баку.

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