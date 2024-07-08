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Муфтий Дагестана закрыл отдел фетв

Муфтий Дагестана закрыл отдел фетв

Муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев принял решение упразднить отдел фетв, который не отвечает «вызовам времени». Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията республики.

«Сегодня муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», – говорится в сообщении.

Муфтий также сообщил, что в ближайшие дни будут приняты и другие изменения в структуре муфтията республики.

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