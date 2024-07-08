Мнения спонсоров Байдена не интересуют

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Президент США Джо Байден заявил о своем равнодушии к мнению крупных спонсоров его предвыборной кампании, призывающих американского лидера выйти из президентской гонки. С таким заявлением Байден выступил в ходе интервью для MSNBC.

«Меня не волнует, что думают эти крупные имена», — сообщил глава государства в ответ на перечисление крупных организаций и экспертов, которые выступили за снятие его кандидатуры с предстоящих выборов.

Байден назвал подобные призывы попыткой «элит» вытеснить его из предвыборной гонки и добавил, что разочарован в поведении верхушки Демократической партии США.

Президент также отметил, что в своей кампании он рассчитывает на поддержку «среднестатистического» избирателя.