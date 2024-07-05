Сказал – значит сделал: Алиев выполнил обещание, данное Эрдогану в день подписания Шушинской декларации (видео)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сдержал слово, данное президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время совместного посещения города Шуша 15 июня 2021 года.

Как мы уже сообщали, сегодня Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта и реставрации отеля «Карабах» в городе Ханкенди.

Напомним, что 15 июня 2021 года, когда президенты Азербайджана и Турции посетили Шушу, Алиев показал Эрдогану виднеющийся город Ханкенди.

«Вот то место между двумя горами – это город Ханкенди», – сказал тогда Алиев.

«Отель там?», – спросил Эрдоган?

«Нет-нет. И там тоже будет», – пообещал Ильхам Алиев.

И вот сегодня было исполнено данное 3 года назад обещание.

Напомним, что в ходе того исторического визита была подписана Шушинская декларация.

Отметим, что 6 июля состоится неофициальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ). На мероприятие должен был прибыть и президент Турции, однако он отменил свое участие в саммите, чтобы лично присутствовать в ФРГ на матче сборных Турции и Нидерландов для поддержки сборной страны, после того, как игрока Мериха Демирала УЕФА дисквалифицировала на два матча из-за жеста «Серые волки».

Как сообщают азербайджанские СМИ, во время беседы президентов Азербайджана и Турции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля Ильхам Алиев сам предложил Эрдогану отправиться в Германию, чтобы быть рядом с национальной командой и отменить визит в Шушу.

Сегодня на встрече Ильхама Алиева с главой МИД Турции Хаканом Фиданом последний сообщил, что на предстоящем Саммите Турцию будет представлять вице-президент этой страны.

