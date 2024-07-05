Байден шокировал всех: ««Я горд быть первой чернокожей женщиной»

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Президент США Джо Байден оговорился во время радиоинтервью и назвал себя темнокожей женщиной, сообщает The New York Times.

Во время разговора с радиоведущими он заявил, что гордится тем, что был «первой чернокожей женщиной, работавшей с чернокожим президентом». Политик имел в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Байдена Аммар Мусса раскритиковал СМИ за то, что они обратили пристальное внимание на оговорку президента. По его словам, «СМИ здесь перешли точку абсурда».