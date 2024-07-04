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Никабы попали под запрет и в Карачаево-Черкесии

Никабы попали под запрет и в Карачаево-Черкесии

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло указ, которым ввело временный запрет на ношение никабов в республике, сообщил «Интерфаксу» в четверг муфтий КЧР, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев.

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«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», – сказал Бердиев.

Он пояснил, что указ принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно хиджаба и никаба.

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